В Украины есть более четырех тысяч аппаратов ИВЛ — Степанов

03.09.2020 11:00

Укринформ

Больницы на сегодняшний день полностью обеспечены аппаратами искусственной вентиляции легких.

Как передает корреспондент Укринформа, об этом на брифинге сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы продолжаем наращивать систему относитенльно дополнительного оборудования. Аппаратов ИВЛ, которых на сегодняшний день более четырех тысяч, в использовании находится 227. Эти цифры четко дают понимание, что нам этого достаточно. На сегодняшний день мы полностью обеспечены аппаратами ИВЛ", — сказал Степанов.

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Он отметил, что в настоящее время около 33-34 процента коек для больных коронавирусом подведены к кислороду. По его словам, Минздрав поставил задачу областным государственным администрациям относительно увеличения таких коек почти до 80%.

Министр добавил, что на начало сентября учреждения здравоохранения полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты. "У них сейчас находится порядка полутора миллионов костюмов биологической защиты или халатов. Они обеспечены масками, респираторами в среднем от полутора до трех месяцев", — сказал он.

Как сообщалось, в Украине за последние сутки зарегистрированы 2430 случаев заражения коронавирусом, общее их количество достигло 128228.

По материалам: ukrinform.ru