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Специалисты в области астрологии представили самых щедрых Зодиаков, которые всегда готовы прийти на помощь и ничего не пожалеют для других.

Стрелец

Стрельцы очень не любят, когда ими недовольны или разочарованы, поэтому, как правило, никогда не отказывают в помощи другим. Для представителей этого знака щедрость вовсе не пытка. Они всегда готовы поделиться тем, что имеют.

Весы

Представители Весов никогда не мирятся с несправедливостью, поэтому всегда окажут помощь и ничего не потребуют взамен. Они без колебаний пожертвуют своим временем и энергией, чтобы помочь тем, кто в этой помощи нуждается.

Рак

Раки просто не умеют никому отказывать. Они помогут или выполнят просьбу даже незнакомого человека. Раки настолько щедры, что иногда забывают о себе.

Лев

Львы своенравны, самолюбивы и хотят нравиться другим, поэтому всегда поделятся тем, что у них есть. Они изо всех сил стараются сделать себя и всех окружающих счастливыми.

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