Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на Tala.didenko.

О чем предупреждают синоптики

Как отметила синоптик Наталья Диденко, в этот день погода в Украине будет еще теплее. Днем морозы не прогнозируют ни в одной области, а на юге температура воздуха вообще будет весенней. Правда, ситуацию будут портить осадки, которые переместятся с запада в северные и центральные регионы страны.

«Территория Украины будет находиться во влажной воздушной массе. Потому и следует ожидать мокрый снег и дождь. На востоке вероятность осадков наименьшая, однако влажность будут усиливать туманы. Дождь будет идти в центре и на севере страны», – написала Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Погода в регионах страны

В центральных и северных регионах Украины погода обещает быть дождливой. При этом, столбики термометров и ночью, и днем покажут будут показывать +6…+8 градусов. Лишь в Сумской области будет несколько холоднее.

На востоке страны температура будет опускаться ниже. К примеру, в Донецкой и Харьковской области температура воздуха составит +4…+6. Однако холоднее всего будет на Западе – +2…+4. Там же ночью возможны заморозки до -1 градуса.

Погода в столице

В Киеве и области 11 декабря также будет пасмурно и дождливо. Температура воздуха и ночью, и днем будет одинаковой +6…+8 градусов.

Карта погоды на 11 декабря

Ранее сообщалось о погоде на 10 декабря.