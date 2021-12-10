Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на результаты опроса группы «Рейтинг».

Социологи группы «Рейтинг» поделились результатами нового социологического исследования, в котором, в частности, выяснили, как украинцы относятся к России.

Итак, согласно результатам, подавляющее большинство называет Россию врагом. Так считают 72% участников исследования. Из них 53% называют РФ однозначно враждебной страной, а 19% скорее враждебной.

Еще 9% опрошенных назвали Россию нейтральной страной.

Не смогли ответить на данный вопрос 6% опрошенных.

Примечательно, что есть и часть украинцев, которая считает Россию союзной страной. Опрошенных, которые придерживаются данного мнения, немного – 12%.

Участниками исследования стали 2,5 человек. Все они достигли совершеннолетия.

Опрос проводился с 6 по 8 декабря этого года.

К слову, ранее мы писали о том, сколько россиян хотели бы жить в России. Опрос показал весьма неожиданные результаты – большинство респондентов не против переезда в Украину.

Ранее мы писали, что украинцы сказали, какие угрозы ждут страну.