Об этом сообщает «НБН».

Офицер ВСУ, военный блогер Анатолий Штефан («Штирлиц») показал в социальной сети Twitter поступок волонтеров фонта «Мир и Ко» на подконтрольной Украине территории Донбасса. В прифронтовой Авдеевке волонтеры заглушили вещание радиостанции так называемой «ДНР». Пропагандистская радиостанция «Energy» вещала на волне 101, 6 FM.

На видео, опубликованном Штефаном, известный волонтер Мирослав Гай рассказывает о том, что волонтеры заглушили вещание радиостанции оккупантов, которая распространяет пропаганду и фейки о ВСУ.

Теперь вместо этой волне вместо радиостанции из оккупированного Донецка вещает радиостанция Министерства обороны Украины «Армия ФМ».

Мирослав Гай.

Ми заблокували в центрі Авдіївки радіо ДиНиРи Енерджі на частоті 101,6 ФМ. На околицях її чутно з перешкодами, а от в центрі ні.

Тепер на цій частоті лунає військове радіо Армія FM

Слава Україні! Слава ЗСУ!https://t.co/GLExONwd4u pic.twitter.com/va8wASTod0 — Анатолій Штефан Штірліц (@Shtirlitz53) December 10, 2021

Пользователи благодарят волонтеров за их поступок. Они пишут, что вещание украинской радиостанции «Армия ФМ» в Авдеевке, словно, глоток чистого воздуха.

«Это, как глоток чистого воздуха». «Респект волонтерам».

Ранее мы сообщали, что Штефан отреагировал на слова Пескова.