Об этом сообщает «НБН».
Офицер ВСУ, военный блогер Анатолий Штефан («Штирлиц») показал в социальной сети Twitter поступок волонтеров фонта «Мир и Ко» на подконтрольной Украине территории Донбасса. В прифронтовой Авдеевке волонтеры заглушили вещание радиостанции так называемой «ДНР». Пропагандистская радиостанция «Energy» вещала на волне 101, 6 FM.
На видео, опубликованном Штефаном, известный волонтер Мирослав Гай рассказывает о том, что волонтеры заглушили вещание радиостанции оккупантов, которая распространяет пропаганду и фейки о ВСУ.
Теперь вместо этой волне вместо радиостанции из оккупированного Донецка вещает радиостанция Министерства обороны Украины «Армия ФМ».
Пользователи благодарят волонтеров за их поступок. Они пишут, что вещание украинской радиостанции «Армия ФМ» в Авдеевке, словно, глоток чистого воздуха.
«Это, как глоток чистого воздуха».
«Респект волонтерам».
Ранее мы сообщали, что Штефан отреагировал на слова Пескова.
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