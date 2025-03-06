В среду вечером, 5 марта, вражеские войска ударили баллистической ракетой по зданию отеля в Кривом Роге Днепропетровской области. Зеленский сообщил, что на месте атаки всю ночь продолжалась спасательная операция, информирует издание «НБН».

Президент рассказал, что буквально перед обстрелом в гостиницу заселились волонтеры одной из гуманитарных организаций – граждане нашей страны, США, Великобритании. Никто из них не погиб, они успели спуститься из номеров.

По его словам, в результате удара баллистикой по городу 4 человека погибли, более 30 – получили ранения. Вокруг гостиницы многие гражданские объекты получили повреждения. На месте атаки спасатели продолжают разбирать завалы.

Глава государства поблагодарил работников ДСНС, Нацполиции, медиков и всех, кто спасает жизни украинцев. Гарант подчеркнул, что, чтобы остановить российский террор, в давлении на агрессивную страну нельзя делать паузы.

Напомним, 1 марта армия Путина ударила баллистикой по полигону ВСУ на Днепропетровщине. СМИ раскрыли детали ракетного обстрела.