Как информирует «НБН» со ссылкой на «ДонПресс», ресурс даже назвал причину, почему бытует такое мнение среди некоторых горожан.

В опубликованном материале говорится, что мира при Зеленском на Донбассе не наступит по той причине, что «так сказала Ванга».

Более того, в ОРДО озвучили, когда же в страну придет мир. По обнародованным данным, стабилизировать ситуацию в украинском государстве сможет только восьмой президент. Опять таки, озвучивая такие данные ресурс ОРДО ссылается да пророчества покойной Ванги.

Паблик ОРДО отмечает, что согласно предсказанию прорицательницы, «мир воцарится после того, как 8-й президент усадит за стол переговоров всех участников конфликтной ситуации».

«8-й поставит свою подпись, после чего наступит мир на тысячи лет, и мы теперь ждем этого», — отмечается в заявлении.

И несмотря на то, что действующий украинский лидер Зеленский является шестым президентом страны, фактически он является седьмым, так как определенное время и.о. президента был Александр Турчинов.

Напомним, ранее мы уже писали, что у Ермака рассказали, какие гарантии США предоставили Украине по Донбассу.