Как информирует «НБН», новое видео было опубликовано изданием «Украинская правда» в своем YouTube-канале.

На видео Александр Гогилашвили в привычной для себя грубой форме общается с сотрудниками правоохранительных органов в Киеве, которые остановили его транспортное средство для проверки.

Согласно данным журналиста «УП» Михаила Ткача, которые он опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook, данные кадры были запечатлены в центре Киева, двадцать четвертого ноября. Отмечается, что транспортное средство первого заместителя министра МВД было остановлено из-за использования спецсигналов.

Напомним, в своем телеграм-канале глава государства Владимир Александрович Зеленский отреагировал на инцидент с Гогилашивли, который произошел на одном из блокпостов на Донбассе. В частности, президент призвал правительство и лично главу МВД Украины рассмотреть вопрос об увольнении первого заместителя министра с занимаемой должности.