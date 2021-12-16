Об этой информации сообщила газета «Взгляд», передает «НБН».

В самом начале он сослался на то, что недавно «Рейтинг» проводил социальный опрос в Украине касательно отношения к России, а ВЦИОМ РФ об отношении россиян к украинцам. Как утверждает, Погребинский здесь стоит указать на важный момент в опросах.

«Причина заключается именно в том, что есть высокое расхождение в двух исследованиях. Россиян спросили об украинцах, а тех, в свою очередь, о России в целом. Потому такое негативное явление. Не так давно тот же «Рейтинг» опубликовал результат соцопроса, где показан особый результат. Больше 41% украинцев в историческом и духовном планах считают себя одним народом с россиянами», — сказал Погребинский.

Затем он сообщил, что вряд ли за 6 месяцев ситуация могла полностью измениться. Он выразил уверенность, что такого разрыва не было бы, если бы группа «Рейтинг» четче сформулировала вопрос насчет того, считают ли украинцы русских одним народом.

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