Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Телеграф«.



Видео о том, как Порошенко ворвался в прямой эфир государственного телеканала снял и опубликовал корреспондент Ян Доброносов.



Когда журналисты «Рады» вели свой пробный телеэфир в новой студии, оборудованной на втором этаже Верховной Рады, в кадр вошел Петр Порошенко. Как объяснил сам политик, он хочет донести зрителям, что телеканал обновили и финансируют используя коррупционные сделки:



«Очень хочу донести всем зрителям телеканала «Рада», что прямо сейчас незаконным способом тратят деньги украинских налогоплательщиков. В то числе — и мои деньги. В смете парламента не было денег, на обновление телеканала. Они протралили деньги на обновление и без системы ProZorro».



Порошенко добавил, что такие действий нынешней власти — незаконные и коррупционные.



Кроме этого, чуть позже Петр Порошенко сообщил, что работа телевизионной студии «Рады» мешает полноценной работе нардепов. Оказывается, что студии оборудовали на том месте, где ранее был проход в женский туалет.



Позже, в комментарии другим журналистам, Порошенко отметил, что власть хочет использовать обновленный телеканал для несправедливой критики оппозиции.

Напомним, ранее Порошенко назвал безумными планы Путина по Украине.