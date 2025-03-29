Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный Telegram-профиль главы ОПУ Андрея Ермака, соответствующим структурам нашей страны удалось вернуть домой еще пятерых маленьких украинцев с временно оккупированных территорий (ВОТ) и из России.

Исходя из слов Ермака, среди спасенных — десятилетний мальчик, продолжительное время находящийся в оккупации вместе с больной бабушкой. После полномасштабного вторжения РФ, мать мальчика оказалась в другом городе, но, рискуя, многократно пыталась вывезти сына самостоятельно, но, увы, без каких-либо результатов. Теперь, благодаря вмешательству властей и поддержке партнеров, семья воссоединилась в Украине.

Ермак добавил, что осуществить вышеописанное стало возможно благодаря усилиям в рамках президентской инициативы Владимира Зеленского «Bring Kids Back UA», и прямому участию Офиса Омбудсмена Лубинца, а также властей Катара, помогшего с «медиацией» детей.

Глава ОПУ резюмировал:

Выполняем задание Президента — вернуть всех.

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