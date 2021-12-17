Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Цензор.НЕТ«.



Так, по словам представителя «Слуги народа», он кушает сало, а значит — является настоящим украинцем. Нардеп похвастался, что обожает сей продукт и он обязательно будет присутствовать на его новогоднем столе:



«Я обожаю сало. Больше всего люблю именно первый кусок… 100% на моем новогоднем столе будет сало. Я генетически настроенный украинец. Вот всех проверяю именно этим способом: если кто-то не есть сало — значит он не украинец», — рассказал Тищенко.



На вопрос журналистов, кушает ли сало президент Украины Владимир Зеленский, нардеп ответил так:



«Конечно, он ест сало. Я это знаю. Я заместитель главы фракции, я всё знаю».

Напомним, ранее мы писали, что Николай Тищенко предложил «слугам» отпраздновать Новый год в элитном реторане Киева.