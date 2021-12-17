Об том пишет «НБН«.



Уже в пятницу, 17 декабря, опять-таки в прямом эфире, Петров решил извиниться за свое поведение. Он попросил прощение у Меркель за то, что назвал ей политику — «свинской».



«Я разрешил себе некрасивое и нетактичное высказывание в адрес экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Я сожалению, что возникла такая ситуация. В тот момент я был очень раздражен полученной информацией… Я не разобрался до конца в новости. С моей стороны было неприемлемо так высказываться о поведении женщины. Я прошу прощения у госпожи Меркель».



Ведущий добавил, что в будущем будет более острожным в своих высказываниях.



Добавим, что несколько дней назад телеведущий Владимир Петров, после сюжета в новостях о том, что свинье делали татуировку, высказал фразу:



«А сейчас мы поговорим о реальном свинстве».



После чего начал вести разговор о политике бывшего немецкого канцлера Ангелы Меркель.

Напомним, ранее мы писали, что Порошенко устроил скандал в эфире телеканала «Рада».