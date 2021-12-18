Как информирует «НБН» со ссылкой на «ДонПресс», люди информируют о прилетах, что боевые действия застали их прямо посреди улицы.

Издание, ссылаясь на пропагандиста «военкора Медведева», пишет:

«В очередной раз начали звонить люди, которые проживают на окраине Горловки. Они сообщают о боевых действиях на окраине города. Говорят о дыме в небе от прилетов. Сообщают, что обстрел застал их на улице, что они прятались, где только могли. Есть информация, что по Глубокой «отработали», в частности, из тяжелого вооружения. В том числе обстрелы были из минометов».

В своих комментариях местное население сообщает, что сейчас «очень громко» еще в одном микрорайоне города. Речь идет о жилмассиве «Комсомолец».

Пользователи пишут:

«В небе какой-то дым от прилета»; «Вновь стреляют, громко. Комсомолец, Горловка»; «Горловка. Комсомолец. Сейчас очень громко, слышно даже, как свист снарядов летит где-то».

Кроме того, местные жители опубликовали в Сети фотографию, на которой, как они утверждают, запечатлен столб дыма в небе от прилета.

Напомним, ранее мы уже информировали, что на протяжении последних суток Украина понесла летальные потери в зоне боевых действий.