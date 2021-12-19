Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на Tala.didenko.О чем предупреждают синоптики

Погода в Украине в воскресенье, 19 декабря, будет относительно теплой. Днем температура воздуха преимущественно не будет опускаться ниже нуля. В то же время с капризами зимы украинцам придется мириться. Спасатели объявили в Украине штормовое предупреждение. В частности, прогнозируют порывы ветра, гололедицу и метели.

«Украине на Николая состоится противостояние антициклона и циклонов. Именно поэтому стоит готовиться к сильным ветрам. Осадки – мокрый снег и дождь. Температура воздуха. Она пока остается без особых изменений, небольшие «минусы» – вялые «плюсы».

Погода в регионах страны

Порывы ветра будут достигать: на большинстве территорий Украины – 15 – 20 метров в секунду; в Карпатах – 25 – 30 метров за секунду.

Средняя дневная температура днем составит +1…+3 градуса. Ночью – -1…-3 градуса.

Теплее всего будет во Львове и Симферополе. Там обещают +2…+4 градуса.

Погода в столице

В Киеве и области 19 декабря будет также пасмурно и влажно. Температура воздуха и ночью, и днем будет находиться в пределах -1…+1ºС.

Карта погоды на 19 декабря

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