По словам главы ПЦУ Епифания, православная церковь с 31 декабря на 1 января может ослабить или отменить Рождественский пост. В интервью «Радио Свобода» Митрополит Киевский и всея Украины рассказал, что в определенной степени есть нарушение поста, информирует «НБН».

Епифаний объяснил, что некоторые поместные православные церкви по традиции в новогоднюю ночь ослабляют или отменяют пост.

Глава Православной церкви считает, что можно действовать в этом вопросе снисходительно, пока в Украине празднуют Рождество Христово 7 января, а не как в других странах 25 декабря по новоюлианскому календарю.

Он добавил, что в будущем ПЦУ может рассмотреть этот вопрос и если будет принято соответствующее решение, то пост для встречи Нового года ослабят во избежание нарушений.

Ранее Епифаний рассказал, почему священнослужителю необходим автомобиль. По его словам, без машины очень сложно, поскольку у священника много выездов. Сам глава Православной церкви Украины до пандемии коронавируса за год посещал по два-три раза каждый регион страны.