Информацию передает «НБН», ссылаясь на Vesti-ua.net.

Как разъяснила министр социальной политики Марина Лазебная, введение второго уровня пенсионного обеспечения намечено на 2023 год с переходным периодом до 2026 года. В этот период все деньги будут направляться в Единый государственный накопительный фонд, а начиная с 2026 года у каждого украинца будет выбор, куда перевести свои накопленные средства. К этому времени в Украине должны заработать негосударственные пенсионные накопительные фонды, которым можно будет доверять.

По ее словам, в Украине на сегодняшний день насчитывается порядка 11 млн пенсионеров, и все они получают пенсии по солидарной системе.

«Эти пенсионеры не будут участниками накопительной системы. Но правительство будет продолжать выплачивать им пенсии и постепенно увеличивать их размер», — отметила министр.

Говоря о минимальных гарантиях для пенсионеров, Лазебная подчеркнула, что в условиях, когда будут работать две системы пенсионного обеспечения, Украина должна будет выйти на уровень, закрепленный в Конвенции Международной организации труда, которую наша страна ратифицировала.

«Там определены гарантии по минимальному пенсионному обеспечению на уровне 40% от зарплаты. Меньше государство не имеет права платить. Мы надеемся, что развитие накопительных сбережений позволит достичь этого уровня», — пояснила Лазебная.

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