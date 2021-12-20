Информацию передает «НБН», ссылаясь на Тelegraf.com.ua.

Такую характеристику этому дню дала специалист в области нумерологии Лариса Нохрина. По ее словам, эта дата сильнее чем 12.12, так как является абсолютно зеркальной.

Как отметила нумеролог, очень важно в этот деньподумать о своих планах на будущее, особенно о тех, которые касаются реальных материальных и финансовых аспектов: создание нового бизнеса или модернизации существующего с целью повышения его эффективности.

А если эти планы, будут еще учитывают кроме личных интересов, интересы и чаяния других людей, то они принесут удачу и успех, которые будут выражаться во многократном увеличении доходов.

Дата 21.12 окажет очень благотворное влияние и на личные отношения, так как, по словам» Нохриной, этот день будет очень социальным.

«Люди будут популярными в любой компании и среди представителей противоположного пола. И если у кого-то имеется объект внимания, начать очаровывать его следует именно в этот день», — порекомендовала нумеролог.

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