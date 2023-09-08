О том, что ответы, данные на этот важный вопрос, фактически оказались предсказуемыми, однако в процессе поднятия темы такого масштаба, «многоголосность» и обсуждение также играют немаловажную роль, и потому есть некоторые уточнения, пишет «НБН».

Результаты опроса говорят сами за себя: 81% из 7 600 граждан, высказавших свою позицию, поддерживают вступление Украины в НАТО без каких-либо сомнений. Это огромное число свидетельствует о стремлении значительной части населения к интеграции с западными партнерами и обеспечению коллективной безопасности.

Однако стоит обратить внимание на остальных отдавших голоса: 10% респондентов считают, что Украине следует полагаться исключительно на собственные силы. Это мнение указывает на наличие обоснованных опасений или сомнений в эффективности членства в НАТО. Пожалуй, это может быть вызвано рядом факторов, такими, как страхи перед негативными реакциями других стран, сложности адаптации к стандартам Альянса и прочие подобные соображения.

Примечательно, что 4% опрошенных выражали опасения в связи с вероятным провоцированием РФ, что на данный момент является абсолютно неактуальным — государство-террорист уже полномасштабно вторглось, и не собирается прекращать войну.

Некоторые респонденты (4%) поддерживают вступление в НАТО, но лишь в не слишком близком будущем: это мнение указывает на необходимость постепенной подготовки и адаптации перед полноценным членством, предполагающими значительный акцент на успешное проведение реформ, укрепление послевоенной экономики и установление стабильности.

Есть и те, кто затрудняется с ответом (1%), что говорит о сложности вопроса и недостатке информации для принятия окончательного решения: такой взгляд подчеркивает важность общественного обсуждения и предоставления украинцам всех необходимых сведений о процедуре.

Результаты опроса о вступлении Украины в НАТО представляют собой широкий спектр мнений, отражающий богатство общественного диалога и разнообразие взглядов. Большинство поддерживает интеграцию с Альянсом, однако важно учесть опасения и сомнения тех, кто высказался против. Главное — продолжать обсуждение и находить компромиссы, чтобы решение о вступлении в НАТО было осознанным и подкрепленным поддержкой украинского социума.

Ранее мы писали о том, как генеральный секретарь НАТО Столтенберг прокомментировал контрнаступление ВСУ.