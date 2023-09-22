О том, как основываясь на нашем соцопросе, в котором приняли участие более 12 000 человек, можно сделать определенные выводы относительно ожиданий и прогнозов украинцев о грядущем собственной страны, пишет «НБН».

Оптимизм и надежды на победу над РФ с сохранением независимости.

Согласно результатам нашего опроса, более 46% респондентов выразили оптимизм и уверенность в будущем Украины. Они верят, что Украина станет процветающей и великой страной, оставаясь независимой. Эти ответы свидетельствуют о горячей поддержке и вере в свою страну у значительной части населения.

Экономические вызовы и пессимистические настроения.

Отметим, что 31% опрошенных высказали опасения относительно экономической ситуации в Украине. Финансовые проблемы, с которыми сталкивается страна, вызывают беспокойство среди значительной части населения. Из-за этого многие боятся, что будущее может быть еще менее устойчивым и преисполнено трудностями.

Status Quo или изменения.

Примечательно, что 12% респондентов полагают — будущее Украины будет аналогичным раннему положению, до войны с РФ. Это может отражать ожидания по сохранению текущих тенденций и структуры власти, хотя, безусловно, грядущее всегда несет в себе элемент неопределенности.

Угроза потери независимости.

11% опрошенных выразили опасения по поводу возможной утраты независимости Украиной и ее недопустимого вхождения в состав РФ из-за полномасштабного вторжения государства-террориста — данный вопрос сейчас особенно чувствительный, и обоснованно вызывает страхи у многих украинцев.

В заключении можно написать, что результаты нашего опроса представляют разнообразные точки зрения на будущее Украины. Оптимизм и вера в независимость страны соседствуют с экономическими и «геополитическими» беспокойствами. Важно отметить, что судьба страны зависит от множества факторов, включая решения правительства, международные отношения и внутренние реформы.

Ранее мы писали о том, что на самом деле думают украинцы об окончании войны с РФ вследствие прямых переговоров с Путиным.