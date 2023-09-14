О том, что основываясь на наиболее обсуждаемом вопросе в данном контексте — нужны ли Украине прямые переговоры с кремлевским тираном Владимиром Путиным, информационный портал «НБН» провел соответствующий опрос среди почти 6 000 человек, и стало понято — украинцы фактически сформировали единое мнение, подтверждаемое нижеуказанными результатами, впрочем, не являющимися чем-то слишком удивительным.

В том, что нужна исключительно капитуляция РФ, уверены 75 процентов посетителей «НБН» (4 477 Голосов): Украине следует придерживаться стратегии военной победы как единственного пути, так как вероятные переговоры с Путиным могут быть абсолютно неэффективными и представлять угрозу для национальной безопасности.

Предполагают, что без предварительного переговорного процесса война быстро не завершится лишь 25 процентов проголосовавших (1 492 человек): эти граждане считают, что прямой «контакт» с российским деспотом — необходимое условие для окончания войны. Вероятно, такие респонденты, основываются на том, что дипломатический подход приведет к миру быстрее, чем продолжение военных действий, игнорируя нарушение Путиным всех возможных договоренностей с кем-либо и когда-либо, взять хотя бы за пример ликвидацию лояльных Кремлю главарей ЧВК «Вагнер», включая и олигарха Евгения «повара Путина» Пригожина.

Отметим, что сам по себе такой соцопрос не дает окончательных ответов, тем не менее демонстрирует некое разнообразие мнений и стремлений в украинском социуме относительно наилучшего пути к окончанию войны.

Также, следует учесть, что в конечном итоге, возможное окончание войны зависит от сложного взаимодействия множества факторов, и, в первую очередь — от ВСУ, но не стоит исключать и усиление международного давления, внутренних политических решений Киева или готовности к дипломатическим усилиям.

Очевидно одно — ради достижения мира Украина должна прислушаться к мнению своих граждан, даже если у них разные точки зрения на то, каким способом к этому миру можно прийти.

Ранее мы писали о том, как президент Украины Зеленский высказался о возможности мирных переговоров с Путиным.