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По словам известного астролога Влада Росса, они могут столкнуться с серьезными испытаниями, которые придется преодолевать с большим трудом.

Близнецы

Для Близнецов в 2022 год будет непростым периодом. Они могут потерять должность или столкнуться с другими проблемами в своей карьере. Также Близнецы могут столкнуться со сложными ситуациями при взаимодействии с властями. Не исключены и финансовые неудачи. Все это может привести Близнецов в депрессивное состояние. Ситуация к лучшему изменится только к концу года.

Рак

Ракам тоже нужно готовиться к резким поворотам судьбы не в нужную сторону. Особенно нужно опасаться несчастных случаев, ДТП и катастроф. Это страшно, некоторым представителям этого знака придется пережить смерть близкого человека. В финансовом плане многие проекты могут оказаться обманчивыми и непредсказуемыми.

Дева

Девам вообще предстоит пережить, наверное, самый сложный год. В этот период им придется столкнуться с самыми разными проблемами: судами, следствиями, с другими сложными ситуациями. В сфере отношений с людьми Девы будут проявлять излишнюю эмоциональность, что неизбежно приведет к конфликтам и спорам. В делах астролог советует никого не посвящать в свои планы, иначе и здесь можно потерпеть неудачу.

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