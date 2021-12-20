Информацию передает «НБН», ссылаясь на Аpostrophe.ua.

Астрологи назвали Зодиаков, для которых в январе 2022 года откроется финансовый портал удачи. Он одарит их богатством и приятными подарками.

Овен

Овны отличаются упертым характером, и потому не могут позволить себе быть без денег. Даже находясь в сложной ситуации, они всегда находят способ, как из нее выкрутиться. А удача, как известно, любит активных и пробивных. Поэтому астрологи и выделили Овнов, как самых удачливых в первом месяце года Тигра.

Телец

Тельцам предстоит в январе рискнуть, следуя девизу «Удача любит смелых». И тогда они просто будут обречены на успех. Особенно это будет касаться финансов. Тельцам нужно смело реализовывать любые идеи и выгодные предложения.

Стрелец

Стрельцы сами любят деньги и всегда с удовольствием одаривают подарками других. Таким образом происходит кругооборот денег, и представители этого знака Зодиака всегда остаются в выигрыше. А с наступлением Нового 2022 года у Стрельцов появится возможность еще больше проявить свой потенциал и получить за это достойное денежное вознаграждение.

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