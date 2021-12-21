Как информирует «НБН», в интервью «ТСН» с передовой Дмитрий Ярош заявил, что в настоящее время не наблюдается того количества российских войск у границ Украины, с которым государство-оккупант могло бы пойти в наступление на нашу страну.

Согласно словам советника министра обороны Украины, Москва может применить в отношении нашей страны сразу несколько сценариев.

Он рассказал следующее:

«Пока что угрозы оккупации всей территории Украины нет. Мы не наблюдаем такого количества российских войск у наших границ, которые бы могли сейчас это сделать. Однако у них достаточно сил для того, чтобы наносить по нашей территории локальные удары, ведь у них полное преимущество в воздухе. Полагаю, что Кремлю, прежде всего, необходим блицкриг. Они хотят войти, ликвидировать объекты критической инфраструктуры, а также разгромить боеспособные части Вооруженных сил Украины. Однако лично я имею уверенность, и даже больше, что вражеские силы дойдут ровно туда, куда наши силы допустят его. И чем больше сопротивления мы будем оказывать, тем они имеют меньше шансов пройти в перед по тем, или иным направлениям».

Как бы там ни было, по его словам, а наша страна имеет варианты для того, чтобы противостоять агрессору. Согласно его словам, украинские защитники смогут дать точный и жесткий ответ агрессору.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Ярош намекнул, что может ожидать Россию в случае наступления на Украину.