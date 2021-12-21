Об этом пишет «НБН» со ссылкой на «Укринформ«.



Как отметила академик, принято считать, что самые бедные украинцы — это пенсионеры. Но на самом деле оказаться на грани бедности рискуют семейные пары, в которых двое или более детей:



«Рождение второго ребенка — самый высокий шанс стать бедным. У нас не пенсионеры самые бедные, а семьи, где более одного ребенка».



По словам Эллы Либановой, когда власть поднимает выплаты за рождение ребёнка, в стране сразу растет и рождаемость. Правда, длится такой «бэби-бум», недолго:



«Повышение выплат приводит к росту рождаемости на ближайшие два-три года. Выходит так, что у нас сперва катастрофически падает рождаемость, потом идет анонс повышения выплат, после чего рождаемость растет».



Академик также отметила, что в Украине сильно снизилась рождаемость среди женщин, возрастом до 20 лет:



«Ну это неплохая тенденция. Упала также рождаемость женщин в возрасте 20-24 года, а в возрастной категории 25-29 лет она не изменилась. А среди женщин после 30 лет вообще выросла. То есть, украинцы стали более серьезно относиться к ответственному родительству».

Напомним, ранее журналист рассказал, что власти выгодна бедность украинцев.