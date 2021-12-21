Об этом со ссылкой на российские СМИ пишет «ТСН«, сообщает «НБН«.



В частности, представитель боевиков так называемой «ЛНР» Ольга Кобцева заявила, что они предложили Украине провести обмен пленными. Но лишь при условии, что Киев признает «дорожную карту» оккупантов, касательно соблюдения Минских соглашений. Только в этом случае они готовы наконец-то провести обмен пленными:



«Когда наша дорожная карта будет утверждена Верховной Радой, на третий день будет произведен обмен пленными».



Как отметила Кобцева, Украина якобы нарушила обязанности, а потому они предложили утвердить свой «протокол».

Напомним, ранее Владимир Зеленский назвал главную проблему процесса обмена пленными.