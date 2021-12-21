Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на Tala.didenko.

О чем предупреждают синоптики

22 декабря погода в Украине снегопады отступят, но морозы увеличатся, на дорогах сохранится опасная ситуация, в связи с гололедицей. Холоднее всего будет на востоке Украины.

«Холода и слез щекам будет добавлять северо-западный ветер, который временами будет порывистым», – написала Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Погода в регионах страны

На востоке Украины будет холоднее всего. Там прогнозируют днем до -11, а ночью до -17 градусов. Теплее всего традиционно на юге страны. Столбик термометров здесь не будут опускаться ниже -4 градусов.

В западных регионах средняя дневная температура составит -3…-5 градусов. Ночью температура понизится до -14 градусов.

Погода в столице

В Киеве и области 22 декабря осадков быть не должно. Температура воздуха ночью опустится до -13 градусов, днем немного потеплеет до -8ºС.

Карта погоды на 22 декабря

Ранее сообщалось о погоде в Украине: прогноз на 21 декабря 2021 года (Синоптическая карта).