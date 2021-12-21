Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на Tala.didenko.
О чем предупреждают синоптики
22 декабря погода в Украине снегопады отступят, но морозы увеличатся, на дорогах сохранится опасная ситуация, в связи с гололедицей. Холоднее всего будет на востоке Украины.
«Холода и слез щекам будет добавлять северо-западный ветер, который временами будет порывистым», – написала Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
Погода в регионах страны
На востоке Украины будет холоднее всего. Там прогнозируют днем до -11, а ночью до -17 градусов. Теплее всего традиционно на юге страны. Столбик термометров здесь не будут опускаться ниже -4 градусов.
В западных регионах средняя дневная температура составит -3…-5 градусов. Ночью температура понизится до -14 градусов.
Погода в столице
В Киеве и области 22 декабря осадков быть не должно. Температура воздуха ночью опустится до -13 градусов, днем немного потеплеет до -8ºС.
Карта погоды на 22 декабря
Ранее сообщалось о погоде в Украине: прогноз на 21 декабря 2021 года (Синоптическая карта).
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