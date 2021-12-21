Об этой информации сообщил «Диалог.UA», передает «НБН».

Отмечается, что эксперты решили смоделировать результаты второго тура выборов, учитывая результаты недавних социальных опросов. Кроме того, они даже сами решили опросить жителей Украины, чтобы выяснить, каков же будет расклад сил во втором туре выборов. Примечательно то, что сразу стало ясно, кого победит Зеленский во втором туре. Как показало исследование, лидер «ЕС» Петр Порошенко и один из глав «ОПЗЖ» Юрий Бойко полностью проиграли бы сегодняшнему главе государства.

Впрочем, то же самое касается и экс-спикера Рады Дмитрия Разумкова. Что примечательно, еще в конце ноября Разумков мог бы одержать победу над Зеленским. Однако к середине декабря ситуация полностью изменилась: лидер страны победил бы Разумкова во втором туре с результатом 53,2% против 46,8%.

Напомним, война в Украине может закончиться очень скоро: соцопрос показал, во что верят люди.