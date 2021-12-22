Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на Tala.didenko.

О чем предупреждают синоптики

23 декабря погода в Украине снегопады отступят, но морозы увеличатся, на дорогах сохранится опасная ситуация, в связи с гололедицей. в среднем температура по стране будет в пределах -9…-12 градусов. Холоднее всего будет на востоке Украины, там столбики термометров ночью опустятся до -18 градусов.

Погода в регионах страны

На юге Украины и в Крыму теплее всего, но и там ночью возможен мороз до – 10 градусов.

На западе страны средняя дневная температура будет составлять -3…-5 градусов. Ночью максимально опустится до -8 градусов.

Осадки не прогнозируются по всей Украине.

Вместе с тем, Наталья Диденко порадовала оттепелью на выходных. по ее словам, потепление начнется уже с пятницы, 24 декабря.

Погода в столице

В Киеве и области 23 декабря без осадков, но тоже очень холодно. Температура воздуха ночью опустится до -14, местами до -17 градусов, днем немного потеплеет до -8…-10ºС.

Карта погоды на 23 декабря

Ранее сообщалось о погоде на 22 декабря 2021 года.