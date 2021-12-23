Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на Tala.didenko.

О чем предупреждают синоптики

24 декабря в Украине морозы начнут отступать, на западе страны дневная температура поднимется до плюсовых отметок, хотя ночью еще будут морозы до -6 градусов. При этом всю страну накроют снегопады, которые усугубят и так опасную ситуацию на дорогах.

«Из-за умеренного потепления на дорогах образуется гололед, а осадки повлекут за собой снежную кашу. Следовательно, ситуация на дорогах и тротуарах усложнится. Также возможно налипание мокрого снега», – отметила Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Погода в регионах страны

Во всех регионах Украины, кроме западных, будет держаться низкая температура воздуха. На юге – 0…+2, в центре – -1…+1, на севере – -1…-3ºС.

Холодная ситуация будет наблюдаться на востоке страны. К примеру, температура в Луганской области составит -3…-5 градусов, в Харьковской — -2…-4ºС. Ночью же в этих регионах морозы могут достигать -18 градусов.

Более того, в пятницу в Украине не будет ни одного региона, где бы ни падал снег. Ситуацию еще усложнит сильный юго-западный ветер.

Теплее всего завтра будет на западе. Днем там ожидается около +2…+4 градуса, ночью – -6…-8ºС. Кроме того, в регионах будет идти дождь со снегом.

Погода в столице

В Киеве и области 24 декабря возможен мокрый снег, но еще будет холодно. Температура воздуха ночью опустится до -10…-14 градусов, днем станет теплее при 0…-2ºС.

Карта погоды на 24 декабря

Ранее сообщалось о погоде на 23 декабря 2021 года.