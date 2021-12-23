Информацию передает «НБН», ссылаясь на «Страна».

Много уже говорилось о повышении цен на электроэнергию и газ, а теперь настала очередь и водоснабжения.

В 2022 году тарифы на холодную, горячую воду и на водоотведение будут увеличены. И хотя точные данные еще не обнародованы, специалисты уже называют примерный уровень повышения цен.

По их прогнозам, стоимость воды в следующем году может возрасти на 11%.

В зависимости от региона и организации-поставщика стоимость холодной воды с учетом водоотведения может составить:

— для частных домохозяйств от 16 до 66 гривен за метр кубический:

— для квартир соответственно от 11 до 46 гривен за куб.

Однако «водоканалы» уже заявляют, что такого роста тарифов недостаточно и хотят добиться повышения на 25%.

Пока непонятно, что будет с горячей водой. В соответствии с меморандумом, подписанным Кабмином с «Нафтогазом» и региональными властями, до апреля 2022 года, ее стоимость не должна меняться. А что будет после, вопрос риторический.

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