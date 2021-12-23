Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на результаты социологического опроса от Центра «Социальный мониторинг».

Подавляющее большинство украинцев против того, чтобы руководство страны шло на какие-либо уступки по Донбассу. Вариант ответа «нельзя идти на уступки» выбрали почти 50% опрошенных.

Однако есть и часть украинцев, которые не против того, чтобы руководство страны пошло на уступки России ради прекращения войны на Донбассе. Почти 22% опрошенных не против того, чтобы оккупированному Донбассу предоставили «особый статус».

Еще 8,3% опрошенных не против проведения конституционной реформы, которая предоставляет всем регионам Украины статус автономии. Внеблоковый военный статус Украины поддерживают 12% респондентов. Почти 12% поддерживают культурную децентрализацию.

Еще 16% не против того, чтобы регионам, где преобладает русскоязычное население, предоставили официальный статус русскому языку.

Проведение местных выборов в ОРДЛО до восстановления контроля над этой территорией поддерживают 7,6% опрошенных.

Стоит отметить, что респонденты могли выбирать несколько ответов или даже все.

Участниками данного исследования стали 10 тыс. украинцев. Опрос проводился в период с 28 ноября по 10 декабря этого года.

Ранее мы писали, что вернется ли Донбасс в Украину — опрос показал неожиданный результат.