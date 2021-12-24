Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на Tala.didenko.

О чем предупреждают синоптики

25 декабря в Украине морозы начнут отступать, и погода изменит курс на потепление. В большинстве областей столбики термометров днем будут показывать плюсовую температуру

«На Рождество, 25 декабря, температура воздуха в большинстве областей Украины после сегодняшних морозов и перед воскресными составит от 2 мороза до 4 тепла. Суббота станет приятной паузой между морозами. В то же время, уже на следующий день – 26 декабря «минусовая» температура вернется в украинские города и села», – написала Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Погода в регионах страны

В большинстве областей прогнозируется мокрый снег с дождем. Насладиться солнцем могут только жители южных областей и Крыма.

Средняя дневная температура на западе Украины составит 0…+2 градуса.

Между тем, на востоке прогнозируют легкий мороз. Столбики термометров опустятся там до -1 градуса.

Теплее всего будет на юге страны. Воздух там прогреется до +7…+9 градусов.

Погода в столице

В Киеве и области 25 декабря возможен мокрый снег. Столбики трмометров ночью покажут -1…-2 градусов, днем станет теплее при 0…+2ºС.

Карта погоды на 25 декабря

Ранее сообщалось о погоде на 24 декабря 2021 года.