Прокуратура Нидерландов просит наказать пожизненным лишением свободы Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко, судимых за причастность к сбитию пассажирского рейса MH17 в небе над Донбассом в 2014 году.

Последние несут полную ответственность за сбитие MH17, даже несмотря на то, что физически не присутствовали при запуске ракеты «Бук».

Напомним, 17 июля 2014 над селом Грабово Донецкой области российскими военными из ЗРК «Бук» был сбит пассажирский самолет Boeing 777, погибли 298 человек.

В июле 2015 года, согласно пункту части первой статьи 106 Конституции Украины, президент Украины Порошенко издал Указ о создании рабочей группы, которая должна была заняться привлечением к ответственности лиц, виновных в сбитии пассажирского самолета авиакомпании «Малайзийские авиалинии».

На основании информации украинских спецслужб 16 июля 2015 г. Верховная Рада Украины приняла обращение в ООН о создании международного трибунала для судебного преследования ответственных за преступление, связанное со сбитым самолетом авиакомпании Malaysian Airlines рейса MH17 17 июля 2014 года.

В России сразу заявили, что создание трибунала ООН по расследованию крушения малайзийского самолета будет «преждевременным и контрпродуктивным».

Показательно, что для тогдашнего политического руководства Украины заявлений Лаврова о преждевременности и контрпродуктивности создания международного трибунала оказалось достаточно, чтобы продемонстрировать «политику страуса» и заговорить о создании международных механизмов.

Тем не менее, уже 28 сентября 2016 года международная следственная группа объявила предварительные результаты своей работы. Следователи доказали, что лайнер был сбит зенитной ракетой серии 9М38 зенитно-ракетного комплекса «Бук». Кроме того, обнародовали место запуска ракеты — поле в районе пгт Первомайское, которое в то время находилось под контролем пророссийских боевиков.

Однако результаты работы международной следственной комиссии не стали неожиданностью или сенсацией.

Дело в том, что уже 18 июля 2014 г. аналитический отдел ГИ «Права Справа» передает информацию украинским специальным службам, что пророссийские террористы решают вопросы транспортировки «черных ящиков» сбитого Boeing 777 на территорию Российской Федерации. Сообщается, что возможный маршрут транспортировки пройдет по коридору Луганск-Краснодон.

Информация дублируется в СМИ. Отмечается, что «черные ящики» не должны покинуть Украину, потому что отсутствие даже одного из них может нарушить целостную картину происшествия и повлиять на оценки международных экспертов.

Российская сторона мгновенно реагирует на появление этой информации. Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия-24» отметил, что РФ не собирается «нарушать те нормы, которые существуют для такого рода случаев в международном сообществе» и изымать «черные ящики» из упавшего малайзийского «Боинга» на востоке Украины.

«Мы за то, чтобы как можно скорее международные эксперты прибыли на место крушения, чтобы они сразу же получили «черные ящики», – сказал он.

19 июля 2014 местными источниками «Права Справа» на оккупированной территории Луганской области зафиксировано движение колонны бронетехники, около 20 единиц, которая направляется обратно в Россию через город Краснопартизанск Свердловского района Луганской области. Отмечается, что этот уход связан с крушением малайзийского самолета «Боинг-777».

Казалось бы, после оглашения выводов международной следственной комиссии, которые фактически являются обвинительным приговором мирового сообщества агрессивной политике Кремля по отношению к Украине, власть должна была выразить свою принципиальную позицию и назвать вещи своими именами — Россия является страной-агрессором, развязавшей войну на востоке Украины и Крыму. Но вместо этого со стороны властей демонстрируется политический ступор.

Откровенным ступором украинских властей умело воспользовались официальные представители Министерства обороны РФ, успевающие придумать новую версию о непричастности РФ к слитию МН17. Цель – максимально затянуть расследование. А в идеале и вовсе обелить РФ.

Следует отметить, что прокуратура Нидерландов проверила все альтернативные версии катастрофы МН17. Представители обвинения подробно рассказали, как следствие изучало каждую из этих версий. И в каждом случае после детального анализа делали вывод об их несостоятельности.

Отмечу, что решение суда по делу ожидается не раньше осени 2022 года.

В свою очередь, США призывают Россию признать ответственность за сбитый малайзийский боинг МН17 над оккупированной частью Донбасса 17 июля 2014 года.

Вместе с тем, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина приложит все усилия для установления правды по поводу катастрофы МН17. «Прилагаем все усилия для установления правды. Ответственность – неизбежна!», — говорится в сообщении.

На мой взгляд, расследование теракта должна завершить именно украинская сторона. Ведущая роль в расследовании принадлежит именно Украине и в СБУ находится колоссальный массив информации. Большая часть материалов уже рассекречена и передана международной следственной комиссии.

На основании этих документов Украина должна подготовить и провести публичный процесс над виновниками трагедии – Гиркиным и его кремлевскими кукловодами. Такой подход позволит в украинском суде доказать вину и вынести приговор непосредственным исполнителям — кадровым военным РФ и их приспешникам из числа российских наемников и местных пособников.