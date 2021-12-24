Об этом пишет «НБН» ссылаясь на штаб ООС.
По информации из утренней сводки, в четверг, 23 декабря 2021 года, боевики НВФ три раза нарушили режим тишины. Дважды обстрелы вели из оружия, запрещенного Минскими договорённостями.
Так, под огнем противника оказались украинские военные возле:
- Шумов — из минометов и гранатометов
- Золотого-4 — из минометов
Кроме этого, на территории Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотника, который пересек линию разграничения.
К счастью, никто из украинских военных не пострадал.
С началом нового дня, 24 декабря, нарушений со стороны российских наемников не зафиксировано.
Напомним, ранее мы писали о ситуации на Донбассе за 22 декабря.
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