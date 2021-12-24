Об этом пишет «НБН» ссылаясь на штаб ООС.



По информации из утренней сводки, в четверг, 23 декабря 2021 года, боевики НВФ три раза нарушили режим тишины. Дважды обстрелы вели из оружия, запрещенного Минскими договорённостями.



Так, под огнем противника оказались украинские военные возле:



Шумов — из минометов и гранатометов

Золотого-4 — из минометов

Кроме этого, на территории Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотника, который пересек линию разграничения.



К счастью, никто из украинских военных не пострадал.



С началом нового дня, 24 декабря, нарушений со стороны российских наемников не зафиксировано.

Напомним, ранее мы писали о ситуации на Донбассе за 22 декабря.