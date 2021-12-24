Информацию передает «НБН», ссылаясь на Gismeteo.ua.

Сухую погоду без осадков, с кратковременными прояснениями, синоптики прогнозируют в южных областях, где днём в субботу будет до +8 градусов.

Во всех остальных регионах прогнозируются осадки в виде мокрого снега и дождя.

В центре и на востоке Украины в субботу будет до + 4 градусов, в ночные часы — не ниже +2 градуса.

На севере Украины ожидается до + 2 градусов, однако ночью будет около 6 градусов мороза.

В воскресенье на западе рекордно потеплеет, местами до + 10 градусов. В связи с осадками и оттепелью в ближайшие дни на ряде рек ожидается повышение уровней воды. Так, в воскресенье 26 декабря на реках бассейнов Сяна, Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) ожидается постепенный подъем уровня воды на 0,2 — 0,6 м по отношению к уровням на 23 декабря. Произойдет затопление заводи р. Западный Буг.

После оттепели под конец года могут ударить лютые морозы аж до – 25 градусов.

Ранее мы сообщали о погоде на 25 декабря.