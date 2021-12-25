В преддверии Нового года в Украине активизировались мошенники. Обманщики наживаются на доверчивых покупателях через фальшивые магазины.

Злоумышленники создают фальшивые сайты интернет-магазинов, где они выставляют изображения товара, указывая на него огромные скидки, которые привлекают покупателей. Клиент магазина скидывает предоплату, после чего аферисты исчезают.

Также мошенники могут прислать по почте испорченный товар, сообщает «НБН» со ссылкой на издание «Сегодня».

Житель Харькова Максим Бобырев рассказал, что искал подарок своей девушке. Мужчина решил преподнести на Новый год возлюбленной беспроводные наушники. Он нашел сайт с хорошим акционным предложением на технику, где его подкупило множество хороших отзывов. Также вселяло в доверие множество подписчиков.

Во время переписки с мошенниками харьковчанин узнал, что выгодное предложение на товар – спецпредложение к праздникам. Аферисты убедили его, что они не распространяют подделки или некачественный товар.

Мужчина сделал заказ и вскоре получил свой товар по почте. Придя домой, он осмотрел наушники и оказалось, что они неисправны: один из наушников не работал. Бобырев попытался связаться с обманщиками, чтобы вернуть товар и деньги. Пару дней мошенники молчали, после чего заблокировали его.

Эксперт по психологической и кибербезопасности Наталья Бугаева советует перед покупкой внимательно изучить сайт и убедиться в том, что это не копия оригинального магазина. Также не стоит проверять отзывы на сайте, где продается товар, лучше делать это в общем поиске. Кроме того, лучше не отправлять предоплату и сразу на почте проверять заказ.

Ранее в Минздраве предупредили украинцев об аферистах, которые прикрываются государственной программой о выплатах вакцинированным.