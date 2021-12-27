Как информирует «НБН» со ссылкой на «ДонПресс», главарь самопровозглашенной, не признанной мировым сообществом «Донецкой народной республики» Денис Пушилин «раскрыл карты» по интеграции ОРДО в Российскую Федерацию в 2022 году.

Таким образом, озвучивая главную задачу перед ОРДО на предстоящий год, Денис Пушилин отметил, что так называемые «законодатели» псевдореспублики обязательно должны принять «закон» о гражданстве непризнанной «Донецкой народной республики».

Следовательно, местное население ОРДО сделало вывод, что несмотря на все обещания главаря боевиков Донецкой области отразить в данном документе поддержку носителей русского языка и строительство самопровозглашенной «ДНР» как «русского национального государства».

Также местное население жалуется, что по всей видимости Россия также не признает ОРДО.

Местное население временно оккупированных территорий Донецкой области с возмущением пишет в социальных сетях:

«В очередной раз все мы будем слышать громкие высказывания, видеть визиты, а также мероприятия патриотического характера. А в случае если к словам Пушилина внимательно прислушаться, то станет понятно, что ОРДО уже не идет в Россию, а строит «сильное свободное «государство». В его основе должны лежать справедливость и законность».

Еще один из пользователей Сети написал:

«Оказывается, ОРДО все же отдельное «государство», и связи с Российской Федерацией, даже не интеграция, уже на первом месте не стоят. Пушилин отодвинул этот пункт на третий план».

Напомним. ранее мы уже писали о том, что на территории ОРДО был поднят размер минимальной заработной платы.