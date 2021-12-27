Об этом сообщает «НБН».

Информационное агентство «Украинские новости» отправило запрос в ВСУ с просьбой дать ответ на вопрос, занимает ли Дмитрий Ярош должность советника или помощника главкома ВСУ.

Как известно, Ярош является командующим «Украинской добровольческой армии», а ранее руководил «Правым сектором».

Однако в ВСУ не ответили журналистам, работает ли Ярош в ВСУ. В ответе ВСУ журналистам говорится, что это конфиденциальная информация и ее разглашение может нанести «существенный вред».

Таким образом, журналистам не удалось выяснить, работает ли Ярош в ВСУ, и если, да, то на какой должности.

Стоить отметить, что в начале ноября этого года сам Ярош в социальной сети «Фейсбук» сообщил, что он стал советником главкома ВСУ. Позже в ВСУ этот факт не подтвердили. Поэтому у журналистов и общественности возник интерес, работает ли Ярош в ВСУ и если, да, то на какой должности.

Стоить отметить, что в социальных сетях Ярош часто делает заявления о возможной угрозе полномасштабного вторжения РФ в Украину. Недавно он заявил, что провел ряд встреч и поездок, после чего сказал, что «УДА» готова дать вооруженный отпор врагу.

Ранее мы писали, что Ярош сделал заявления об угрозе вторжения РФ 24 декабря.