Информацию передает «НБН», ссылаясь на Аpostrophe.ua.

Положительные изменения ждут многих в следующем году, но Ванга отдельно выделила трех счастливчиков, которые легко построят свою карьеру и получат заслуженный финансовый результат.

Телец

Тельцы наравне с трудолюбием любят и рисковать. И это качество поможет им добиться высоких финансовых результатов и стать независимыми в этом плане. В 2022-м жизнь Тельцов во всех сферах начнет меняться к лучшему, потому что на их стороне будет Фортуна.

Дева

Девам будет везти на то, чтобы оказаться в нужное время в нужном месте. Для них будут открыты двери многих возможностей, которые нельзя упустить. А помогать в этом Девам будут их оптимизм и железная хватка. Ко всему — деньги сами будут проситься в карманы Дев. Судьба будет неоднократно предоставлять им шансы стать финансово независимыми, и Девы этим успешно воспользуются.

Водолей

Водолеи будут весьма успешны в 2022 году благодаря своей прагматичности. Это качество в совокупности с интуицией, везением и удачей, поможет им разбогатеть уже к лету. Вместе с тем им придется трезво оценивать предоставленные возможности и использовать только проверенные и действенные способы достижения финансовых результатов.

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