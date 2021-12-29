Об этом пишет «НБН» ссылаясь на пресс-службу Прикарпатской ГСЧС.



По информации спасателей, пожар в Косовской больнице начался вечером 28 декабря, в 21:22 после взрыва. Огонь охватил первый этаж здания 4-х этажной больницы. В 22 сотрудники ГСЧС успешно ликвидировали пожар. По предварительной версии, в больнице мог взорваться балон с кислородом.



После осмотра, в одной из палат больницы выявили тела двух погибших — это были пациенты, которые не могли самостоятельно подниматься с кровати.



Уже утром 29 декабря, в Ивано-Франковской ОГА заявили, что число жертв пожара возросло. Так, по информации главы Ивано-Франковской ОГА Светланы Онищук, в Косовской больнице погибло 4 пациентов.



При этом, уточнила Онищук, один пациент скончался из-за коронавируса, а трое погибли именно впоследствии пожара.



Ещё трое людей считаются пострадавшими. Все они госпитализированы в Ивано-Франковскую областную клиническую больницу:



«Всем пострадавшим предоставляется вся необходимая помощь», — подытожила местная чиновница.



Кто именно пострадал — персонал больницы или пациенты Онищук не уточнила. Но ранее в ГСЧС говорилось о четырёх пострадавших медиках, два из которых были в тяжелом состоянии и ещё двое — в состоянии средней тяжести.

Напомним, ранее мы писали о пожаре на базе отдыха в Харьковской области.