Информацию передает «НБН», ссылаясь на «РБК».

Согласно постановлению, должностной оклад повышается на 10% педагогам, работающим в сфере специализированного образования, а также в гимназиях, лицеях, коллегиумах, интернатах и профтехучилищах.

Однако постановление не предусматривает никаких повышений окладов для учителей общеобразовательных школ, которых в Украине большинство. Единственное, что предусмотрено для этой категории педагогов – это доплаты за классное руководство в размере 20% оклада для 1-4 классов и 25% для 5-11(12) классов, также определен размер доплат за проверку учебных работ.

Зато постановлением приостановлено на год действие решения предыдущего правительства Владимира Гройсмана, согласно которому с 1 января 2022 года минимальный уровень должностного оклада педагогов должен быть не менее 3,5 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, который в следующем года будет равен 2 481 гривен.

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