О том, что вчера, в период проведения «Рамштайна», глава украинского оборонного ведомства Рустем Умеров показал государствам-партнерам примеры результативного использования западных вариантов средств ПВО, пишет «НБН», ссылаясь официальную страницу Минобороны Украины.

По словам Умерова, на одном из самых горячих направлений (видимо, речь о Восточном), российская авиация сбрасывала от 5 до 60 корректируемых/управляемых авиабомб (КАБов весом в 0,5 — 1,5 тонны взрывчатки) в сутки. Впрочем, такую ситуацию удалось изменить после того, как в течение только 1 дня, защитники Украины «приземлили» три вражеских истребителя-бомбардировщика, благодаря военной помощи, оказанной странами Запада.

Глава Минобороны Украины акцентировал:

На тот момент российские бомбардировки прекратились, более чем на 11 недель. И тогда наши войска смогли сосредоточиться на выполнении поставленных задач.

Фото — t.me/ministry_of_defense_ua

Ранее мы писали о том, что Умеров перечислял ключевые нужды ВСУ, перекрытие которых не допустит «новых Авдеевок».