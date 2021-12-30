Информацию передает «НБН», ссылаясь на Оbozrevatel.com.

Издание LADBible представило предсказание Ванги, в котором говорится огрядущих событиях в 2022 году.

Новый смертельный вирус

Согласно одному из пророчеств ясновидящей, в 2022 году в Сибири будет обнаружен новый смертельный вирус, который сейчас находится в замороженном состоянии.

Кризис питьевой воды

По предсказанию Ванги, в 2022 множество городов и селений мира будут испытывать страшный дефицит воды.

Нашествие саранчи

По предсказанию ясновидящей, саранча может напасть на значительную часть территорий Индии и Пакистана, что грозит уничтожением урожая.

Поглощение виртуальной реальностью

Ванга предсказывала, что в 2022 году возрастет численность людей, зависимых от виртуального мира и своих гаджетов.

Нападение инопланетян

Ясновидящая утверждала, что в 2022 году одна из инопланетных цивилизаций направит на Землю астероид под названием «Оумуамуа».

Ранее мы сообщали о том, что Ванга предсказала этим Зодиакам особую удачу и приятные перемены в 2022 году.