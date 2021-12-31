Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение Дмитрия Кулебы в социальной сети «Твиттер», Киев однозначно будет обороняться от Российской Федерации. Даже в том случае, если Запад «пошатнется».

Цитата из заявления Дмитрия Кулебы:

«Наша страна практически восемь длинных лет то и делает, что защищается от продолжающейся агрессии со стороны Российской Федерации. И делает Киев это даже несмотря на то, что Украина пока что не входит в состав Североатлантического Альянса. Наша страна способна защищаться. Даже если западные государства пошатнутся, если выберут умиротворение, мы все равно будем защищать себя. Мы будем отстаивать собственное право на будущее, на существование».

Примечательно, что несмотря на все попытки украинской дипломатии решить конфликт на Донбассе политическим путем, насмотря на все санкции, которые Запад вводил и продолжает вводить в отношении Путина и его окружения из-за агрессии против Украины, Москва продолжает свою политику против Киева, поддерживая оккупационный режим на Донбассе, а также заявляя о том, что Крым не является украинской территорией.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Сергей Лавров пригрозил, что Украина получит адекватный ответ в случае любой попытки осуществить какие-либо силовые операции на Донбассе.