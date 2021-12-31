Об этой информации сообщил «Трибун», передает «НБН».

В самом начале Данилов начал издали. Он затронул тему, которая непосредственно касается границы Украины. Секретарь СНБО уверил жителей Украины в том, что ключевые военные институции мониторят ситуацию, и прекрасно знают о всем происходящем на границах. Затем же речь пошла о военном положении.

«По поводу внедрения военного положения в стране…Зависит это от обстоятельств. Если возникнут соответствующие, мы начнем информирование общества. Но на сегодняшний день таких обстоятельств не присутствует», — сказал Данилов.

Пока неизвестно, о каких именно обстоятельствах идет речь. Не исключается, что Данилов говорил о возможных провокациях со стороны РФ или даже полномасштабного вторжения ВС РФ на территорию Украинского государства.

Напомним, Шмыгаль сказал, когда в Украине введут тотальный локдаун: заявление обрадовало многих людей.