Украинский волонтер Мирослав Гай потроллил спикера российского МИД Марию Захарову под одной из ее публикаций в Facebook. Скриншоты публикации и переписки в комментариях с представителем МИД РФ Гай разместил на своей странице в соцсети.

Захарова в первый день 2022 года показала своим подписчикам фотографию остатков новогоднего салата, под которой завязалась перепалка с украинцем, пишет «НБН».

В подписи к снимку подъеденного блюда спикер дипведомства России написала: «Ну, здравствуй. Это я. Выжили. Погнали». Мимо публикации Захаровой не смог пройти Мирослав Гай. Волонтер решил пошутить над представителем российского МИД, написав под фото комментарий, что на снимке «чудесный отпечаток лица» Захаровой.

Представителя дипломатического ведомства РФ задел троллинг украинца, на который она ответила распространенным фейком об украинском президенте Владимире Зеленском. Захарова поинтересовалась у Гая, правда ли, что глава Украины употребляет запрещенные вещества.

На лживые сведения о Зеленском, волонтер напомнил, что его выбрали 73% украинцев во время демократического избирательного процесса, в отличие от главы РФ Владимира Путина, который является нелегитимным президентом, удерживающим 20 лет под ряд власть с помощью репрессий и махинаций.

Ранее спикер МИД РФ ответила западным СМИ, которые опубликовали материалы о нападении Российской Федерации на Украину. Захарова обвинила Запад в наглости и лжи.