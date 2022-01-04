Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на Tala.didenko.

О чем предупреждают синоптики

4 января погода в Украины будет весенней и дождливой, кое где будет падать мокрый снег. По всей стране будет комфортная вполне весенняя температура воздуха. В Карпатах сохраняется опасность схода лавин. В течение дня температура воздуха в Украине будет колебаться в пределах +3…+8 градусов. Ниже нуля столбики термометров опустятся только ночью на востоке.

«На дворе преимущественно теплая погода. На Востоке Украины и на Сумщине будет падать снег и еще держаться небольшой морозец, в Запорожье – мокрый снег, вокруг Карпат – дождь и мокрый снег», – написала Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Погода в регионах страны

Больше всего будет дождить в западных областях. В то же время, вообще осадков не прогнозируют в Житомире, Киеве, Чернигове и Сумах.

В Карпатах дождь будет идти вместе с мокрым снегом.

Ветер будет юго-западным. Местами штормовые порывы будут достиать 15 – 20 метров в секунду.

Погода в столице

В Киеве и области 4 января будет доминировать влажная воздушная масса, однако осадки возможны только вечером. Преимущественно в виде дождя. Столбики термометров ночью покажут +2…+4 градусов, днем потеплеет до +5…+7ºС.

Карта погоды на 4 января

Ранее сообщалось о погоде на 3 января 2022 года.