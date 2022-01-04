Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на официальную Facebook-страницу Владимира Зеленского.

Поездка главы государства Владимира Зеленского в Буковель успела вызвать много шума в СМИ. Все из-за того, что, по данным источников, президент Зеленский остановился в отеле, где также остановился и бизнесмен Игорь Коломойский.

На своей странице в социальной сети Facebook президент подтвердил свой визит в Карпаты. Глава государства сказал, что он отправился «на короткий зимний отдых». В своей публикации президент пишет, что он преодолел 700 километров и увидел, в каком состоянии находятся дороги, которыми он ехал.

Президент похвалил программу «Большое строительство» отметив, что в стране появилось много современных дорог.

Но в то же время глава государства подчеркнул, что еще не все дороги отремонтированы – он видел старые участки дорог. Президент Зеленский заявил, что такие дорогие будут отремонтированы.

К своей публикации президент прикрепил несколько снимков дорог, которыми пролегал его путь в украинские Карпаты.

Фото — Фейсбук-страница Владимира Зеленского

При этом глава государства не стал комментировать появившеюся в СМИ информацию о том, что он остановился в том же отеле, где и бизнесмен Игорь Коломойский. В Офисе президента пока тоже не комментируют нашумевшую информацию.

Стоить отметить, что в соцсетях многие не верят, что пребывание в одном отеле Зеленского и Коломойского — это совпадение. В частности, в это не верит экс-депутат, политический обозреватель Борислав Береза.