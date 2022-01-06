Об этом сообщает «НБН».

Завтра, 7 января христиане восточного обряда будут праздновать светлый праздник Рождества Христова. Украинский лидер Владимир Зеленский поздравил граждан нашей страны с этим светлым праздником. Соответствующее видеопоздравление от Гаранта появилось на его официальной странице в социальной сети Facebook. Видео было снято на фоне Офиса президента.

В своем поздравлении президент призывает всех забыть обиды. Он отметил, что время накануне Рождества является самым лучшим моментом для того, чтобы отпустить все обиды.

Кроме того, руководитель государства пожелал, чтобы в нашу страну пришел мир, а также процветание. А украинским семьям президент пожелал счастья и достатка в доме.

Глава государства желает украинцам, чтобы рождественские праздники были «теплыми, вкусными, семейными и здоровыми».

Поздравление президента с Рождеством длится почти 1 минуту и 20 секунд.

Под опубликованным поздравлением президента сразу же появилось множество комментариев. Граждане Украины в ответ поздравляют президента и его семью с Рождеством.

Однако немалая часть пользователей оставила под поздравлением президента довольно резкие комментарии.

Стоить отметить, что ранее лидеры мнений высказались о новогоднем поздравлении президента Зеленского.